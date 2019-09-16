Медногорск, Оренбургская область, 16 сентября, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области 15 сентября на трассе Каменноозерное — Медногорск произошла смертельная автоавария. По факту ДТП проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

56.мвд.рф На месте ДТП

По предварительным данным, автомобиль «Москвич» выехал на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомобилем «Нива».

За рулем «Москвича» находился 81-летний мужчина, водитель скончался на месте происшествия. В больницу доставлены два пассажира «Москвича» и один пассажир «Нивы».