Нижнекамск, Татарстан, 16 сентября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. В Татарии международный аэропорт Бегишево увеличил пассажиропоток на 5%, в том числе на внутренних линиях — на 8%. Наиболее востребованные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, на международных направлениях — Анталья, Дубай, сообщает пресс-служба аэропорта.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта Бегишево достиг почти 537,5 тыс. человек, что на 5% больше, чем было за восемь месяцев прошлого года. Из них на международных направлениях перевезено 68,3 тыс. пассажиров. Чаще всего рейсы выполнялись в Анталью, Даламан и Дубай.

На внутренних воздушных линиях рост составил 8%, перевезено более 469 тыс. человек. Отмечается, что наиболее востребованные маршруты (по объему пассажиропотока) на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярны рейсы, которые выполняются в рамках федеральной программы субсидирования региональных авиапассажирских перевозок в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Напомним, аэропорт находится в Нижнекамске.

Как сообщалоИА REGNUM, 8 августа 2019 года в «Бегишево» был задержан вылет до Москвы из-за попадания птицы в двигатель самолёта. На борту находились 140 пассажиров, в том числе восемь детей, самолёт совершил посадку в штатном режиме.

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