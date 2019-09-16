Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2019, 06:06 — ИА Регнум. В Сахалинской области преступник, приговоренный в 90-е годы к высшей мере наказания, которую ему потом заменили длительным заключением, убил молодого сотрудника Росгвардии за замечание по поводу курения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Убийство

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По данным АСТВ, молодой росгвардеец сделал замечание курившей у винно-водочного магазина нетрезвой подруге недавно освободившегося после отбытия 25-летнего срока заключения рецидивиста. В ответ на замечание женщина бросилась на парня, стала его бить и царапать. Её спутник стал снимать это на телефон, пообещав выложить запись в интернет.

Росгвардеец попытался вырвать телефон, уголовник ударил его несколько раз ножом. Издание отмечает, что многочисленные очевидцы, даже когда парень уже упал, не вызвали ни скорую помощь, ни полицию. Это позже сделали другие люди.

Росгвардеец умер сразу после того, как его погрузили в машину скорой помощи. Ему было 23 года. Расследование преступления взяла на контроль прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Южно-Сахалинск взбудоражило другое громкое убийство. Несколько человек до смерти забили ногами молодого парня, который в ресторане отмечал помолвку со своей девушкой и друзьями.