Нижний Новгород, 16 сентября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило открытый конкурс в электронной форме на разработку концепции развития Нижегородского Кремля и Кремлёвского бульвара. Услуги оценили почти в 15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кривошеина Мария Кремль. Нижний Новгород

Закупка проводится только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная цена лота — 14 939 867,89 рубля, которые будут выделены областным бюджетом. Заявки планируют оценить 10 октября 2019 года.

В задачи исполнителя входит разработка концепции функционального зонирования, благоустройства территории, озеленения кремля и бульвара, включая архитектурный дизайн-код, разработку социокультурной концепции, регламентов по фирменному стилю и графическому дизайн-коду территории, информационно-навигационной системы. А также отдельно должна быть создана концепция музейного квартала кремля с музеефикацией административных зданий и предусмотрено перспективное развитие территорий возле кремля на период с 2021 по 2026 год.

Уточняется, что планируется галерея ремёсел для мастер-классов и выставок, а также литературный сад с цифровой библиотекой, читальный зал под открытым небом, туристический объект с имитацией атмосферы и быта средневековой Руси, сцена для театральных постановок, арт-объекты. Имеющиеся функциональные зоны исполнитель должен грамотно вписать в новую концепцию.

Выполнить такой масштабный фронт работ должны до 23 декабря 2019 года.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будут праздновать в 2021 году, планируется реставрация Нижегородского кремля, а также ряда объектов культурного наследия. В кремлёвских башнях планируется восстановление фуникулёра, что свяжет нижнюю и верхнюю части. В сообщениях областных властей фигурировала сумма 3,7 млрд рублей, как помощь федерального бюджета на реставрацию Нижегородского кремля.