Верхняя Салда, Свердловская область, 16 сентября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудники центральной городской больницы Верхней Салды пожаловались на низкие заработки. По заявлениям медиков их средняя заработная плата составляет чуть более 12 тыс. рублей в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В средства массовой информации обратились более 10 представителей младшего медицинского персонала терапевтического и хирургического отделений больницы. Как сообщает издание «Новый день», с начала 2019 года медсёстрам и санитаркам перестали выплачивать стимулирующие надбавки.

«Обращались в министерство здравоохранения. Там написали, что наша средняя зарплата составляет 30−35 тысяч рублей. Таких зарплат у нас нет. После прокурорской проверки нам стимулирующие выплаты выплачивали один месяц. В этом месяце их опять нет», — заявили сотрудники больницы интернет-изданию.

Ранее они обращались к руководству больницы, но безрезультатно. Более того, медики заявили, что опасаются увольнений после своих протестов.

Отметим, что главный врач больницы комментировать ситуацию не стал, а в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что на данный момент жалоб по данному вопросу от младшего и среднего медперсонала больницы в региональный минздрав не поступало. Тем не менее, сформирована рабочая комиссия, которая выехала в Верхнюю Салду, чтобы разобраться в проблеме, а также на место планирует отправиться делегация «Общероссийского народного фронта».