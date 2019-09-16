Иркутск, 16 сентября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Российского правительство отреагировало на сообщения учёных и иркутских законодателей о необходимости скорейшего решения проблемы с утилизацией ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), хранящихся в непосредственной близости от Байкала.

Аркадий Зарубин Байкал

Как сообщает в своей публикации «Байкалу угрожает техногенная катастрофа» иркутский учёный Виталий Рябцев, на сайте Кремля опубликован перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению».

По поводу БЦБК там сказано, что правительство России совместно с иркутскими властями и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» необходимо провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере. Там же отмечено, что доклад о проделанной работе российские власти должны получить до 1 января 2020 года.

Кроме того, Генпрокуратуре, ФСБ и МВД поручено дать правовую оценку работам чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории. Речь идёт о работе по обращению с отходами производства и потребления (в том числе на картах-накопителях БЦБК) и «по проведению неотложных селезащитных и противопаводковых работ».

Виталий Рябцев выразил надежду, что эти поручения будут выполнены добросовестно, а не формально.

«В 2019 до катастрофы дело не дошло, хотя она была очень даже реальна. Когда же наконец деятельность по устранению накопленного экологического ущерба БЦБК перестанет быть имитационной?», — задаётся вопросом учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. В июне 2018 года, выступая с докладом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Иркутске, генпрокурор России Юрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся.

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В конце мая 2019 года заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин заявил, что причиной затягивания сроков ликвидации отходов Байкальского ЦБК является отсутствие технологии.

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Недавние дожди, спровоцировавшие мощнейший паводок в Иркутской области, осложнили ситуацию в районе БЦБК. Опасные отходы из карт-накопителей начали переливаться в почву. О том, что если осадки продолжатся, возможен сход селя, и тогда экологической катастрофы не избежать заявлял кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник Лимнологического института СО РАН Александр Сутурин.