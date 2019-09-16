Париж, 16 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Гонщик «Формулы 1» Михаэль Шумахер вернулся к себе домой в Швейцарию после очередного сеанса лечения в парижской клинике, сообщает 15 сентября The Tribune Voice.

emperornie Михаэль Шумахер

Сообщается, что известный автогонщик был доставлен в клинику имени Жоржа Помпиду в Париже еще в понедельник. После курса лечения, проводимого сердечно-сосудистым хирургом Филиппом Менаше с использованием стволовых клеток, Шумахер был доставлен на скорой к себе домой в Гланде, Швейцария.

По данным источника, гонщик находится в сознании, его организм хорошо реагирует на лечение стволовыми клетками.

Напомним, Шумахер впал в кому после серьезной травмы, полученной им в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах.