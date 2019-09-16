Иркутск, 16 сентября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. За лето в Сибири, по данным Гринпис, выгорело до 5,4 млн гектаров лесных площадей. Пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года. По подсчетам экологов, только на пройденных огнем территориях в Красноярском крае жили свыше 5,7 тыс. соболей, 300 медведей, а также около 2,8 тыс. диких северных оленей и порядка 1,6 тыс. лосей. И сейчас различные федеральные ведомства пытаются переложить вину за случившееся на региональные власти. Эту проблему на своей странице в Facebook озвучил иркутской учёный Виталий Рябцев.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар. Красноярский край

Читайте также: Гринпис увидел существенные расхождения в подсчёте сибирских лесных пожаров

«Государственная Дума РФ ругает Рослесхоз за плохую борьбу с лесными пожарами — хотя сама еще больше в этом виновата. Депутаты Думы все активнее ругают Рослесхоз за плохую борьбу с лесными пожарами и предлагают признать работу этого ведомства неудовлетворительной. В работе Рослесхоза, конечно, очень много огрехов и провалов. Но все-таки в том, что наши леса каждый год катастрофически горят, и конкретно в пожарно-дымной катастрофе в Сибири и на Дальнем Востоке в 2019 году, Государственная дума виновата несравнимо больше, чем Рослесхоз. Именно Государственная дума приняла три главных закона, приведших к этой катастрофе», — считает иркутский учёный.

В пример он приводит Лесной кодекс РФ 2006 года, «который практически полностью уничтожил государственную лесную охрану и превратил лесные хозяйства из отрасли экономической деятельности в отрасль бюрократической и имитационной деятельности». Также Виталий Рябцев напомнил о Земельном кодексе РФ 2001 года и некоторых смежных законах, в соответствии с которыми леса на землях сельхозназначения (а это очень большая — примерно 1/10 — и самая опасная в пожарном отношении часть российских лесов, причем обычно самая близкая к людям) вообще не имеют права на существование, что стимулирует их уничтожение, в основном путем сжигания.

Отдельного пункта у Виталия Рябцева удостоился федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с которым субъекты РФ получили, как и в прошлые годы, в разы меньше денег, чем их нужно для полноценного исполнения переданных им лесных полномочий, в том числе для реального тушения всех возникающих лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались ещё весной. Из-за резкого потепления, сильного ветра и непотушенных палов огонь распространился на значительные площади. На 13 августа общая площадь горящих российских лесов, по спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, составляла 5,4 млн га, а в официальной сводке Авиалесоохраны фигурировала меньшая цифра — 3 млн га. ё

Ситуацию усугубил нормативной документ Минприроды РФ, в соответствии с которым региональные комиссии по ЧС могут принять решения не тушить возгорания из соображений экономической нецелесообразности, если они расположены в труднодоступной местности и вдали от населённых пунктов. Тем временем дымовой шлейф от пожаров ощутили жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

Читайте также: Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ) в июле 2019 года обратился к правительству РФ, предложив ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос по введению режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области. Но в своём недавнем ответе чиновники писали:

«Уполномоченные органы Иркутской области и Красноярского края обращения о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера в Сибирском федеральном округе в Рослесхоз не направляли».

В пик летних пожаров тушилось лишь 10% возгораний, сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания 12 сентября 2019 года.

Читайте также: Николаев: в пик тушилось 10% пожаров, виноваты регионы

Читайте также: Правительство РФ пояснило, почему не ввели режим ЧС из-за сибирских пожаров