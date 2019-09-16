Владивосток, 16 сентября, 2019, 05:12 — ИА Регнум. В рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого», который проходит во Владивостоке, голливудский актёр Майкл Мэдсен встретился со своими поклонниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gage Skidmore Майкл Мэдсен

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Актёр, сыгравший ряд ролей в культовых фильмах Тарантино, ответил на вопросы поклонников, оставил отпечаток своих рук для аллеи «Океан Звёзд», после чего пригласил зрителей на просмотр фильма «Бешенные псы».

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке открылся международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», где свои творения на суд зрителей представят кинематографисты из России, Китая, Кореи, США, Вьетнама, Чили, Японии и других стран АТР.