Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Илюхин заявил о поддержке идеи о возврате прямых выборов мэра столицы региона. Об этом он заявил в эфире регионального «Радио СВ». Однако местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что не всё так просто — якобы в правительстве региона ищут замену мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко, и возврат прямых выборов — способ избавиться от неугодного градоначальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поддержав публично возвращение прямых выборов мэра, Владимир Илюхин оговорился, что сразу этого сделать нельзя.

«Сама идея мне нравится. Вместе с тем мы понимаем, что завтра это сделать невозможно. Мы несколько лет потратили на то, чтобы прийти к системе сити-менеджеров. В какой-то степени она себя оправдала, не только у нас», — привело слова Владимира Илюхина ИА «Камчатка-Информ».

По данным источника издания, некоторое время назад в правительстве Камчатки действующему главе Петропавловска Виталию Иваненко предложили добровольно уйти в отставку. Это связывают с чередой скандалов и уголовных дел в мэрии, а также с арестом брата мэра Алексея Иваненко по коррупционной статье.

При этом издание вспоминает, что именно губернатор Илюхин и отменил прямые выборы мэра Петропавловска в 2011 году — для того, чтобы избавиться от неугодного ему градоначальника Владислава Скворцова. А уже в 2014 году с подачи Илюхина прямые выборы были отменены во всех муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, главный единоросс столицы Камчатки Андрей Борисенко попал под уголовную статью по подозрению в подделке документов. Примечательно, что руководителем исполкома «Единой России» в Петропавловске-Камчатском Борисенко был назначен утром 13 сентября, а ближе к вечеру было возбуждено уголовное дело. В связи с этим региональный политсовет ЕР отклонил назначение Борисенко.