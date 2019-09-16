Биробиджан, 16 сентября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. В Биробиджане правоохранительные органы проводят проверку по факту травмирования ребёнка на надувном батуте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батут

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ЧП случилось в районе остановки «Обувная фабрика» в Биробиджане, где порыв ветра перевернул не закреплённый батут, в результате чего один ребёнок получил травмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, проведённая в Биробиджане проверка состояния детских игровых аттракционов, показала, что повсеместно батуты не закреплены и представляют собой опасность для жизни и здоровья маленьких посетителей.