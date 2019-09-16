Дальнегорск, Приморский край, 16 сентября, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Профсоюз химического комбината «Бор» в Дальнегорске обратился к губернатору Приморского края ОлегуКожемяко с просьбой вмешаться в ситуацию с невозможностью работающих пенсионеров получать положенную по закону прибавку к пенсии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Профсоюзный коллектив горнодобывающего предприятия «Бор» просит срочно создать рабочую комиссию с участием представителей краевой власти, профсоюза, прокуратуры, Пенсионного фонда и налоговой инспекции, чтобы решить вопросы и проблемы, которые не дают 960 работающим пенсионерам предприятия получать доплаты к пенсии.

«Нарушаются конституционные права. Причина — отсутствие руководителя или уполномоченного лица, которое бы имело право подписывать сведения о трудовом стаже и начисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Генерального директора на предприятии нет с июня 2017 года. 659 заявлений работников — уже в прокуратуре Дальнегорска, но вопрос не решается», — написали Олегу Кожемяко активисты профсоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионные проблемы у работников «Бора» тянутся несколько лет. Так, 1 апреля 2019 года 17 человек получили уведомления от Пенсионного фонда о том, что им уменьшили пенсию, а кому-то совсем отказали в начислении пенсии по северному стажу.