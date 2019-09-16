Барнаул, 16 сентября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач вышей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается, чтонамерениеМинздрава РФ штрафовать государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям к порядку лечения граждан поможет поднять качество медицинской помощи. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Денежные штрафы — это, казалось бы, весомый аргумент в борьбе с нарушениями качества оказания медицинской помощи. Только вот является ли это выходом из сложившейся ситуации? В федеральных центрах и крупных региональных больницах, где нет дефицита кадров и прекрасное оснащение, оказание медицинской помощи и так находится на весьма высоком уровне.

В обычных больницах и поликлиниках, которых большинство, мы имеем слабую укомплектованность медперсоналом и недостаточное материально-техническое оснащение. Такие медучреждения и будут являться объектами санкций Росздравнадзора. Увеличится ли качество оказания лечебно-диагностической помощи под угрозой наказания рублем — большой вопрос.

Как известно, подобные штрафные санкции в отношении медучреждений уже активно применяются, например, со стороны территориальных фондов ОМС и страховых компаний, но не приводят к желаемому повышению качества лечения. Это, безусловно, дисциплинирует ЛПУ, но реально увеличивает качество оформления документации, но не лечебного процесса.

Больницы смирились с неотвратимостью штрафов и планируют их в своем бюджете, а контролирующие организации, в свою очередь, ограничиваются негласными лимитами штрафных санкций, чтобы не разорить ЛПУ. Таким образом, выше имеющегося уровня поднять качество медицинской помощи при помощи санкций представляется маловероятным. Нужна анонсированная президентом РФ модернизация первичного звена, насыщение поликлиник медицинскими кадрами, работа по улучшению качества медицинского образования. Это и приведет к ожидаемому результату. А иначе всё закончится просто новой расходной статьей медучреждения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, предполагающий внесение поправок, опубликован на правовомпортале. Речь идёт о новых штрафах (от 10 тыс. до 20 тыс. руб.), которые могут получить государственные больницы и клиники за несоответствие требованиям к порядку лечения граждан.

В пояснительной записке к этому документу сказано, что на данный момент около 60% обращений россиян в Росздравнадзор связаны с доступностью и качеством медицинской помощи. Чтобы снизить их поток, чиновники и предложили ввести в Кодекс об административных правонарушениях две новые статьи.