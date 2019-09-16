Москва, 16 сентября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Учения с использованием ракетных комплексов «Искандер» прошли в Калининградской области, сообщает 15 сентября пресс-служба Балтийского флота.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Сообщается, что в рамках тренировочных действий расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» произвели скрытное перемещение в назначенный район, оборудовали на местности стартовые площадки и осуществили одиночные и групповые электронные пуски по условным целям противника.

Расчеты также отработали выход из-под возможного ответного удара, действия в условиях радиоактивного и химического заражения. Всего в учениях приняло участия порядка 200 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.