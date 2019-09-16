«Путь этот тупиковый»: о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня
Барнаул, 16 сентября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. На тему невозможности отмены восьмичасового рабочего дня высказался кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справеддивая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он высказал сожаление, что современное трудовое законодательство берёт тенденцию на увеличение нагрузки на трудящихся при одновременном снижении их доходов.
«Не думаю, что отмена советских законов приведет к отмене одного из базовых принципов трудового права — восьмичасового рабочего дня. Ведь это положение закреплено в современном российском законодательстве — Трудовом кодексе РФ. Хотя болезненная реакция общества на эту новость вполне понятна и ожидаема.
В последние годы не раз поднимался вопрос о трансформации трудового законодательства. Разумеется, в интересах работодателей: расширение их возможностей для увольнения, увеличения продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ, сокращения отпуска и так далее. Более того, на многих предприятиях эти «нововведения» вводятся явочным порядком. Так, многие работники коммерческих предприятий жалуются на то, что годами не получают полноценного отпуска. Для многих он с законных 28 дней сокращен до 7−10 дней.
Самое печальное, что идеи корректировки трудового законодательства регулярно высказываются представителями либерального крыла нашего правительства. К сожалению, эти люди не понимают, что важнейшим условием роста экономики является расширение возможностей населения для покупки товаров и услуг.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил к 1 февраля 2010 года отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР. Среди этих документов есть и декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров в ноябре 1917 года.
Однако позднее вице-премьер российского правительства Константин Чуйченко заявил, что что продолжительность рабочего дня установлена Трудовым кодексом РФ и намерения отменить восьмичасовой день в правительстве нет.
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