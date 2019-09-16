Барнаул, 16 сентября, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Осень с лихвой компенсировала груздями дефицит грибов, ощущавшийся летом в Алтайском крае. Как сообщают «Вести-Алтай», об этом свидетельствуют многочисленные снимки, которыми жители Бийска и Бийского района активно делятся в социальных сетях.

George Chernilevsky Груздь

Вплоть до октября на Алтае собирают также опята, маслята, лисички и сыроежки. На рынках Барнаула появились и белые грибы (их продают по цене 500 рублей за килограмм). Но, как пояснял ранее грибник со стажем Александр Щербаков, это вовсе не означает, что боровики есть в ближайшем лесу, скорее всего, товар привозят из других районов Алтайского края.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, засушливое лето уже второй сезон портит настроение любителям «тихой» охоты. Вместе с тем отсутствие в лесах грибов самым благоприятным образом отразилось на динамике отравления. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, если в 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 11 случаев отравления грибами в быту, то в в 2018 году — всего один.

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