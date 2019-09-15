Борзя, Забайкальский край, 16 сентября, 2019, 02:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае после масштабных пожаров, накрывших регион весной 2019 года, удалось сохранить село Тасырхой Борзинского района. Там в соответствии со всеми современными требованиями отстроена новая улица, но не на пепелище, а на новом месте. Накануне, 15 сентября, глава Забайкальского края Александр Осипов вручил собственникам ключи от новых домов, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края В селе Тасырхой Борзинского района Забайкальского края построены новые дома после пожаров

Правительство Забайкальского края Новоселье в село Тасырхой Борзинского района Забайкалья

«Дома сданы, вопросы по обеспечению жизнедеятельности села решены. Главное теперь помочь людям обустроиться и обжиться, будут выделены денежные сертификаты», — подчеркнул Осипов. Также он обратил особое внимание на необходимость принятия всех мер противопожарной безопасности.

По словам жителей села Тасырхой, с первых дней чрезвычайной ситуации они чувствовали помощь и поддержку. Особую благодарность тасырхойцы выразили волонтерам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары. Они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о более 10 пострадавших. Российский президент Владимир Путин распорядился как можно быстрее восстановить сгоревшие в огне жильё, чабанские стоянки и осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.

Всего для пострадавших от апрельских пожаров 2019 года будет приобретено 141 жилое помещение для 119 семей, 36% жилья приобретено в районах Забайкальского края, 64% — в пределах городского округа «Город Чита».

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