Вашингтон, 16 сентября, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Цены на нефть на мировых рынках перекрыли четырехмесячный максимум, продемонстрировав рост более чем на 15% на открытии торгов в воскресенье, 15 сентября, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика нефти на мировые рынки, уже вызвала ожидаемый рост цен. Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 19%, достигнув максимума в $71,95 за баррель. Фьючерсы на нефть в США продавались за $63,34, что на 15% больше предыдущей отметки. Оба показателя достигли своих максимальных значений с мая текущего года.

Сообщение президента США Дональда Трампа о намерении вывести на рынки нефть из стратегических запасов США несколько скорректировало рост, и к концу дня он составил 12%.

Напомним, один из крупнейших мировых поставщиков нефти Saudi Aramco заявил о сокращении нефтедобычи на 5,7 млн баррелей в день. По мнению экспертов, возвращение к прежним показателям поставок может занять не дни, а недели.