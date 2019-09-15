Вашингтон, 16 сентября, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Не беспилотники, а крылатые ракеты, запущенные не с территории Йемена, а со стороны Ирана, были источником взрывов на нефтеперерабатывающих объектах Саудовской Аравии. Об этом 15 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам источника, анализ результатов атаки, выявивший 19 очагов взрывов, позволяет предположить то, что источник нападения находился к северо-западу от целей в стороне Ирана. Кроме того, официальные лица Саудовской Аравии заявляли о признаках применения не беспилотных летательных аппаратов, а крылатых ракет, что противоречит сделанным хуситами заявлениям.

«Нет сомнений, что Иран несет ответственность за это, — заявил американский представитель. — …Другого кандидата нет».

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал бессмысленными обвинения США в адрес республики, однако напомнил, что Тегеран готов к полноценной войне.

Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена. Между тем госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран, а сенатор-республиканец Линдси Грэм и вовсе предложил рассмотреть возможность нападения США на Иран.