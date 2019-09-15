Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Губернатор штата Нью-Йорк США Эндрю Куомо заявил о запрете продажи на территории штата электронных сигарет с вкусовыми добавками. Об этом 15 сентября он сообщил на официальной странице Twitter.

Электронные сигареты

«Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками», — говорится в сообщении.

Куомо также предупредил, что полиция штата и местный минздрав ужесточат меры в отношении продавцов, отпускающих сигареты лицам, не достигшим несовершеннолетия. Со своей стороны власти Нью-Йорка начнут активно лоббировать законопроект, ограничивающий ведение маркетинга табачных изделий среди молодежи.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2019 года в американском штате Иллинойс скончался пациент, у которого было выявлено серьёзное легочное заболевание, предположительно вызванное курением электронных сигарет. Кроме умершего, в больницы штата поступило 22 человека с заболеваниями респираторной системы, которые регулярно употребляли вейпы или электронные сигареты.