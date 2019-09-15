Киев, 15 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или же восстановлена стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности», — сказал он в интервью ТСН, добавив, что «формула Штайнмайера» начинается с выборов, но сначала необходимо «дойти до этой точки, чтобы иметь свободные выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает преждевременными разговоры о проведении выборов на неподконтрольной Украине территории и предложил подождать результатов саммита «нормандской четвёрки».

Отметим, что Киев с 2014 года строит иллюзии относительно проведения каких-то выборов под своим контролем в Донбассе. Параллельно с подобными заявлениями украинские боевики постоянно ведут обстрелы территории Донбасса, от чего гибнут мирные жители и наносится серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

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