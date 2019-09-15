Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Об этом говорится на странице официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

«Гутерреш осуждает субботнее нападение на нефтяные объекты Aramco в восточной провинции в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

Читайте также: Саудовская Аравия намерена восстановить нефтедобычу на треть к 16 сентября