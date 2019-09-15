Варшава, 15 сентября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Инженеры из Польши представили концепт «умной» ручки, которая может сканировать любой цвет и затем писать им на бумаге. Об этом 12 сентября сообщается на сайте Kickstarter.

«Умные» ручки

Ручка смешивает основные цвета чернил из отдельных картриджей внутри корпуса (голубой, пурпурный и желтый) и воспроизводит любой цвет, который пользователь сначала сканировал с помощью ручки или загрузил из специального приложения для смартфона. Микропроцессор ручки определяет, какую комбинацию цветов надо подать для создания заданного цвета.

Утверждается, что одного комплекта картриджей хватит на то, чтобы прочертить линию длиной в 200 метров. Одного заряда литиевой батареи устройства ёмкостью емкостью 400 мАч хватит на шесть часов рисования. Предполагается, что набор из пяти заправочных картриджей должен стоить менее $2. Стоимость самой ручки должна составить $129. В компании предполагают, что смогут наладить производство и запустить продажу изделия к октябрю 2020 года.

Напомним, ранее сообщало ИА REGNUM, владельцы «умных» духовок от компании June пожаловались на сбой в работе устройства, они включились посреди ночи и нагревались до 200 градусов Цельсия.