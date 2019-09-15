Харьков, Украина, 15 сентября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Столкновения между участвовавшими в беспорядках молодыми людьми и сотрудниками полиции произошли после окончания так называемого «Марша равенства» в украинском городе Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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«17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской».

Отмечается, что в ходе потасовки пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 15 сентября в Харькове прошел так называемый «Марш равенства», участники которого выступают в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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