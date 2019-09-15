Тобольск, Тюменская область, 16 сентября, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Для строительства аэропорта под Тобольском в Тюменскую область прибыли около двух тысяч граждан Казахстана и Киргизии. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тобольский» Ольга Кирочкина изданию «Тобольск-информ».

Иван Шилов ИА REGNUM Иностранные рабочие

Напомним, в 2020 году планируется возвести здание тобольского аэровокзала, а также техническую инфраструктуру: склады, ремонтные мастерские, топливозаправочный комплекс, очистные сооружения и другое.

С начала 2019 года в Тобольск приехало 16 967 иностранцев, из них около 6 тысяч человек работают на строительстве «Запсибнефтехима». За восемь месяцев 2019 года в городе оформлено 3 764 трудовых патентов.

В 2018 году в Тобольске насчитывалось около 30 тысяч иностранцев.