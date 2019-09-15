Москва, 15 сентября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Комментировать состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк запретили ее представителю Стасу Христову. Об этом сам представитель артистки сообщил в беседе с РБК.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Диктофон

«Мне (Стасу Христову) запрещено давать комментарии», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. По предварительным данным, у известной артистки диагностировали глиобластому.

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