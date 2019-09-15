Киев, 15 сентября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Власти Украины намерены выделить более 438 млрд гривен ($17,64 млрд) на погашение внешнего долга в 2020 году. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Gov.ua Оксана Маркарова

«Нам придется (выделить) около 438,1 млрд гривен. Это очень много, это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году», — сказала она.

Общий объем государственного долга Украины в январе-июле текущего года увеличился на $4,08 млрд, до $82,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сентября, проект госбюджета Украины был зарегистрирован в Верховной раде. Так, в 2020 году власти Украины намерены взять в долг 380 млрд гривен (более $15 млрд), а потратить на оборону — более 245 млрд гривен (около $10 млрд) .

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