Красногорск, 15 сентября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. В рамках первого этапа реставрационных работ на территории музея-усадьбы «Архангельское» отреставрированы десятки культурных памятников и объектов федерального значения. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Mkrf.ru Музей-усадьба «Архангельское»

«Проделано огромное количество самой разнообразной работы: бытовой, строительной, реставрационной. Отреставрированы десятки объектов федерального значения, культурных памятников. Практически полностью изменены и обновлены подземные коммуникации», — отметил директор учреждения Вадим Задорожный.

Кроме этого, на территории музея организована система освещения и обеспечен устойчивый сигнал WI-FI.

Задорожный подчеркнул, что после первого этапа комплексной реставрации «Архангельского» музей-усадьба стал более привлекателен для туристов. Так, по его словам, учреждение в день посещают от 10 до 15 тыс. туристов, что значительно превышает прежние показатели, которые были в районе 5−6 тыс. посетителей.

Напомним, комплексные работы по реставрации имущества музея-усадьбы «Архангельское» и благоустройству его территории, реализуемые при поддержке министерства культуры России, в начались с 2017 года. Общие вложения на проведение этих работ составили порядка 1,5 млрд рублей. К 100-летнему юбилею «Архангельского», который отметили 15 сентября 2019 года, отреставрировано более 20 зданий, 137 парковых скульптур, фонтаны, более 150 предметов музейного фонда РФ.