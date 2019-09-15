Эр-Рияд, 15 сентября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии намерены восстановить нефтедобычу на треть к 16 сентября, сообщает The Wall Street Journal.

ArtseBie Нефтедобыча

«Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти… к завтрашнему дню», — сказал один из чиновников королества.

Он добавил, что ситуация оказалась хуже, чем власти страны думали в первые часы после атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии совершили хуситы, используя десятки беспилотных аппаратов. По данным местных властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти на 50%.