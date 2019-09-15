Беркли, США, 15 сентября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Разработанное в 2014 году противорадиационное лекарство поможет пациентам, прошедшим МРТ-исследование, вывести токсичный контрастный краситель из организма. Об этом 13 сентября сообщает Medicalxpress.

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Учёные ядерной инженерии Калифорнийского университета в Беркли нашли новое применение препарату, предназначенному для удаления радиоактивных загрязнений из организма, вызванных аварией ядерного реактора или ядерным ударом. Исследователи предложили применить препарат для удаления токсичного вещества гадолиния, который используют как контрастный краситель для повышения чёткости снимков органов при магнитно-резонансной томографии (МРТ). Несмотря на то, что токсичный тяжёлый металл гадолиний применяется в связанном с молекулой виде, для быстрого удаления из организма, все большее число пациентов, прошедших МРТ, жалуются на появление болей в суставах, потерю памяти после этой процедуры, повреждение почек. Исследования показали, что гадолиний откладывается в костях и в мозге и может быть причиной этих проявлений.

Было установлено, что вещество «гидроксипиридиноновый лиганд» высокоселективен по отношению к плутонию, другим тяжелым радиоактивным элементам, а также по отношению к лантаноидам, таким как гадолиний. Он гораздо более эффективен распространённой для удаления тяжёлых металлов из организма ди-этил-тетра-амин-уксусной кислоты. Применение вещества после окончания процедуры МРТ позволяет предотвратить отложение гадолиния в 96% случаев.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что радиоактивные изотопы обнаружили французские ученые-ядерщики в вине из Калифорнии, сырьем для которого послужил урожай винограда, собранный в 2009—2012 годах. Также, в образцах вина, произведенных после фукусимской аварии, количество радиоактивных веществ удвоилось.