Донецк, 15 сентября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для корректировки минометного огня в районах сел Коминтерново (юг Республики) и Яковлевка (под Ясиноватой), сбиты военнослужащими Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин на брифинге в Донецке.

Andrew Butko Эдуард Басурин

По его словам, украинские силовики за прошедшие сутки потеряли два беспилотника типа «Мэвик» благодаря «профессиональным действиям наших защитников».

Напомним, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что район Васильевской насосной станции под Ясиноватой подвергся минометному обстрелу со стороны позиций ВСУ.

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