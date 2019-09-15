Москва, 15 сентября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает либеральные ценности незыблемыми. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Петр Авен

Таким образом Авен ответил на просьбу прокомментировать высказывание президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила.

«Для меня она (либеральная идея) жива, и, безусловно, опять же, я упрямый и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — сказал Авен, добавив, что лично для него либеральные ценности являются незыблемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. По словам главы государства, нереалистичность её элементов уже признана рядом стран. По мнению российского лидера, существовать либерализм как идея может, однако не стоит думать, что он вправе быть «абсолютно доминирующим фактором».

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