Киев, 15 сентября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», который 15 сентября представила министр финансов Украины Оксана Маркарова, утвердило правительство страны. Об этом сообщает в воскресенье, 15 апреля, пресс-служба министерства финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Кабинет министров (правительство Украины) его (проект закона) рассмотрел, утвердил, и подал в Верховную раду в установленные конституцией и Бюджетным кодексом сроки», — говорится в сообщении министерства.

Как передавало ИА REGNUM, 15 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе брифинга сообщила, что с 2020 году власти Украины намерены взять в долг 380 млрд гривен (более $15 млрд). По ее словам, именно такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год.

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