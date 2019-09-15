Москва, 15 сентября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Обращений за помощью к Российской Федерации со стороны властей Саудовской Аравии не поступало. Об этом журналистам газеты «Ведомости» заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя информацию об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Неизвестно, нужна ли им (властям Саудовской Аравии) помощь, — сказал представитель Кремля. — Вряд ли».

По его словам, власти Саудовской Аравии и так обладают всеми необходимыми возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии ранее совершили хуситы, используя десятки беспилотных аппаратов. По данным местных властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти вдвое.

Читайте также: Песков отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии