Рига, 15 сентября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Во II квартале 2019 года в Латвии минимальная оплата часа труда не превысила 10 евро. По сравнению со вторым кварталом 2018 года минимальная ставка оплаты труда в час выросла на 8,9% или на 79 евроцентов и составила 9,60 евро — свидетельствуют нескорректированные данные ЦСУ Латвии. Если принять в учёт сезонные колебания рост окажется меньшим — всего 7%. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Kenneth C. Upsall Латвия

Быстрее всего рост оплаты труда — на 18% — наблюдался в здравоохранении и социальной сфере. На 10,9% — выросли эти затраты в управлении и перерабатывающей промышленности.

Медленнее всего оплата труда росла в сегменте добычи природных ресурсов (разработка карьеров), всего на 1,7% .