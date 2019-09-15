Вашингтон, 15 сентября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Управление по надзору за качеством лекарств в США (FDA) предупреждает врачей и пациентов о том, что в лекарствах, содержащих ранитидин обнаружены примеси нитрозамина, обладающего канцерогенными свойствами. Об этом 13 сентября сообщается на сайте FDA.

Лаборатория

Опасные примеси N-нитрозодиметиламин (NDMA) содержат как фирменный препарат Zantac компании Sanofi, так и препараты, воспроизведённые другими производителями, копии-дженерики. Ранитидин является блокатором H2 гистаминовых рецеторов, который уменьшает количество кислоты, выделяемой желудком. Используется для облегчения изжоги, лечения повышенной кислотности желудка, профилактики язв желудка. В прошлом году FDA уже обнаружила недопустимое содержание опасного NDMA в препаратах для лечения артериального давления и сердечной недостаточности — блокаторов рецепторов ангиотензина II: препараты Валсартан и Диован. По рекомендации FDA эти лекарства были отозваны с рынка.

FDA не призывает людей прекратить прием ранитидина. Тем не менее, контролирующее ведомство предлагает пациентам и лечащим врачам на время рассмотреть иной вариант лечения. В случае проявления нежелательных эффектов обращаться в службу мониторинга FDA. Эксперты фармотрасли предполагают, что NDMA может образовываться самопроизвольно, поскольку ранитидин является нестабильным веществом.