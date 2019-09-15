Донецк, 15 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Минометному обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся район Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая и Каменка в направлении села Васильевка… — говорится в сообщении. — Под обстрел попал район Васильевской насосной станции».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, 14 сентября пресс-служба представительства ДНР в СЦКК сообщила, что режим перемирия был нарушен украинской армией 22 раза за прошедшие сутки.

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