Нижняя Тура, Свердловская область, 15 сентября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. В Свердловской области три человека погибли в машине, которая утонула в реке Ис. Трагедия произошла в Нижнетуинском районе недалеко от посёлка Косья, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Vyacheslav Bukharov Река Ис

Трагедия произошла утром 15 сентября. Пять человек решили пересечь реку вброд в автомашине «УАЗ».

Мужчина и женщина смогли выбраться из машины. Трое мужчин погибли. В течение двух часов спасатели подняли автомобиль из воды.