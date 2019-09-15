Киев, 15 сентября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В украинском селе Богдановка неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, оставив записку с угрозами в адрес президента страны Владимира Зеленского, об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник, — написал Долинский. — На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня».

Он добавил, что вандалы пригрозили холокостом указанным в записке людям в случае продажи украинской земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня В Харькове украинские националисты снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. Сотрудники национальной полиции пытались усмирить вандалов и пытались воспрепятствовать разгрому памятника. Сделать это им не удалось. Вместо бюста Жукова на постамент был поставлен флаг Украины.

Читайте также: Нацизм против народа: о сносе бюста Жукова в Харькове