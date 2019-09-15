Москва, 15 сентября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Отмечается, что 31-летний Мусатов находился в федеральном розыске из-за махинаций с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. 16 сентября будет решаться вопрос об избрании Мусатову меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году количество краж криптовалюты увеличилось на 400% по сравнению с 2017 годом, превысив сумму в $1,7 млрд. Для краж использовались различные формы мошенничества, программы-вымогатели и другие методы.

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