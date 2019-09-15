Москва, 15 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Первым амбассадором Москвы стал двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов. Об этом 15 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Mos.ru Вячеслав Фетисов

Назначение произошло во время проведения московской сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Фетисов подчеркнул, что мегаполисы в силу того, что аккумулируют в себе колоссальный потенциал, становятся в современном мире фундаментом стабильности.

«Особое значение приобретает выстраивание диалога и взаимного сотрудничества между городами, странами, народами и континентами. Как для коренного москвича, для меня огромная честь представлять мой любимый город, город-герой, во всем мире», —подчеркнул первый амбассадор Москвы.

Напомним, организатором имиджевой туристической программы «Амбассадоры Москвы» является Комитет по туризму. Проект был разработан совместно с Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы. Он предполагается создание благоприятного образа столицы через деятельность амбассадоров, знаменитых деятелей культуры, искусства, спорта и науки, которые будут рассказывать о гостеприимстве столицы России, доброжелательности москвичей, возможностях и достопримечательных местах мегаполиса.