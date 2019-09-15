Гонконг, Китай, 15 сентября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Очередными, беспрецедентно крупными беспорядками отметился воскресный день с Специальном автономном районе Сянган (Гонконг), где радикально настроенные демонстранты разгромили ряд объектов наземного рельсового транспорта, а также забросали «коктейлями Молотова» здание штаб-квартиры городского правительства, сообщает 15 сентябряСиньхуа со ссылкой на местные СМИ.

美国之音久岛摄影 Протест в Гонконге

Кроме того, бесчинствующие хулиганы устроили поджоги и погромы в городских районах Чжунхуань и Цзиньчжун. Незаконные действия, как и обычно, начались в ходе несогласованных протестных акций — митингов и шествий.

В результате воскресной вспышки насилия под угрозу была поставлена безопасность мирных граждан, после чего полиция Сянгана получила команду приступить к операции по пресечению беспорядков и разгону митингующих.

Отметим, что эскалация внутренней напряженности в Сянгане (Гонконге) продолжается с весны, а в активную фазу протесты вошли, начиная с 9 июня. Поводом к этому послужило рассмотрение городским парламентом — Законодательным собранием — законопроекта об экстрадиции из Сянгана лиц, подозреваемых в нарушении закона за пределами региона.