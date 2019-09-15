Москва, 15 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Комитет по туризму столицы запустил новую имиджевую туристическую программу «Амбассадоры Москвы», которая будет призвана способствовать созданию привлекательного образа города и развитию туризма. Об этом 15 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Проект будет реализован совместно с Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы. Его старт приурочен к проведению московской сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

«В мире широко распространена практика привлечения амбассадоров. Это делается для продвижения туристического потенциала многих городов. Цель программы — повышение привлекательности столицы и укрепление ее позиций как международного туристического центра», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, институт амбассадорства основывается на том, что в современном мире все больше людей доверяют тем, кого они знают и ценят, поэтому амбассадорами будут известные деятели культуры и искусства, бизнесмены, врачи и ученые, которые узнаваемы в мире и обладают авторитетом в своей профессии. Их основная задача заключается в том, чтобы рассказывать о историко-культурном наследии и достопримечательностях столицы, гостеприимстве и доброжелательности ее жителей.

Напомним, в 2018 году столица России приняла порядка 23,5 миллиона туристов, а вклад в экономику города, в его бюджетную сферу, от туризма составил 118 миллиардов рублей.