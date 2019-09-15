Саранск, 15 сентября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 15 сентября 2019-го года в рамках 9-го тура Российской футбольной Премьер-лиги был разыгран матч между командами «Тамбов» и ЦСКА. Противостояние завершилось победой «армейцев» со счетом 2:0.

Cossrad Стадион «Мордовия Арена»

Победный мяч на 84-й минуте забил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович, первым же касанием отправивший мяч в левую девять. Второй гол в ворота хозяев поля провел Хордур Магнуссон.

Константин Кучаев, совершив 7 отборов за 79 минут, стал одним из самых ярких игроков этого матча. Лучшим игроком противостояния с оценкой 8.52 стал исландский центральный защитник Хордур Магнуссон, выигравший 3 верховых единоборства. Точность передач футболиста составила 85%.

ЦСКА, набрав 19 очков, временно поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. «Тамбов» с 5-ю баллами остался на последнем месте в зоне вылета.

Статистика матча («Тамбов"/ЦСКА)

Удары 10/12

Удары в створ 3/6

Владение 42%/58%

Нарушения 9/12

Угловые 5/8

Оценки (WhoScored) 6.72/6.80

Составы на матч:

«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Осипенко, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Таказов, Костюков, Чуперка, Мелкадзе, Костюков, Аппаев.

Запас: Кулин, Чернышов, Обухов, Усман, Хосонов, Мамтов, Карасев, Часовских, Сугробов, Муниру.

ЦСКА: Акинфеев, Гогуа, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Обляков, Влашич, Ахметов, Чалов, Нишимура.

Запас: Помазун, Сантос, Бийол, Бистрович, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Елеев.

Бригада арбитров: Михаил Вилков | Алексей Воронцов | Адлан Хатуев | Станислав Васильев.

Желтые карточки: Гогуа — 19, Обляков — 44, Чуперка — 72, Магнуссон — 90+1.

Красные карточки: Чуперка — 72.

Не забитые пенальти: Федор Чалов — 66.

Забитые мячи: Кристиан Битрович 84 — 0:1, Хердур Магнуссон 90+5 — 0:2.