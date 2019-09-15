Москва, 15 сентября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. С 15 сентября Роспотребнадзор начнет мониторинг за состоянием питания различных групп населения в регионах России, в том числе детей. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценку фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания», — прокомментировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Комплекс мер, реализующийся в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», будет предполагать проведение анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей. Результаты социологического исследования будут положены в основу методических рекомендаций по питанию детей разновозрастных групп обязательных для внедрения в практику образовательных учреждений.

Стартуют мероприятия в пяти «пилотных» регионах — в Башкирии, Московской, Самарской, Свердловской и Омской областях.

Напомним, научное и родительское сообщество обеспокоено существующими нарушениями в питании школьников. Многие исследователи отмечают, что в рационе детей наблюдается тенденция к снижению потребления кальция, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, фруктов и овощей. Другой актуальной проблемой является избыточное потребление подрастающим поколением жиров. Так, согласно данным Росптребнадзора, 20% детей в России имеют избыточную массу тела или ожирение.