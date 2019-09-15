Алма-Ата, Казахстан, 15 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Поезд и пассажирский автобус столкнулись в Алматинской области Казахстана. Об этом, как передает МИА «Казинформ», сообщили в пресс-службе местной администрации (акимата).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, на станции Шамалган. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще около 9 получили различные травмы.

«На месте находятся кареты скорой помощи… — отметили в пресс-службе администрации. — Ближайшие больницы переведены в усиленный режим».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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