Москва, 15 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Китай и Россия друг для друга являются ключевыми партнерами, странам важно и впредь укреплять стратегическое взаимодоверие, заявил 15 сентября в интервью ТАСС премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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По его словам, России и Китаю необходимо наращивать взаимную поддержку, уверенно следовать верным направлениям развития отношений, невзирая ни на какие помехи извне.

Он напомнил, что встреча глав правительств двух стран, как один из первых установленных между Китаем и иностранными государствами механизмов двустороннего сотрудничества, проводилась уже 23 раза.

«Это само по себе говорит о высоком уровне китайско-российских отношений и практического сотрудничества», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%. Рост стал возможен благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне.

В первую очередь Россия экспортирует в Китай нефть, руду и прочие минеральные продукты, древесину и изделия из нее. В ответ КНР экспортирует разнообразную технику, текстиль, товары народного потребления.

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