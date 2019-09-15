Феррара, Италия, 15 сентября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. В Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» 15 сентября 2019-го года в рамках 3-го тура итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «СПАЛ» и «Лацио». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Lungoleno Стадион «Паоло Мацца»

Лучшим игроком с оценкой 7.91 стал опорный полузащитник сборной Словении Ясмин Куртич, забивший победный мяч «бело-голубых» в компенсированное время, совершивший 2 отбора и выигравший 5 верховых единоборств. Точность передач — 74%.

В составе «орлят» выделился Луис Альберто с 5-ю успешными обводками и 5-ю поданными угловыми.

«Лацио» потерпел первое поражение в сезоне и с 4-мя очками по итогам тура опустился минимум на 7-ю строчку. «СПАЛ», набрав 3 очка, выбрался из зоны вылета на 16-е место.

Статистика матча («СПАЛ"/"Лацио»)

Удары 16/13

Удары в створ 4/6

Владение 46%/54%

Нарушения 8/12

Угловые 8/5

Оценки (WhoScored) 6.76/6.54

Составы на матч:

«СПАЛ»: Бериша, Сионек, Викари, Томович, Миссироли, Мурджиа, Реца, Куртич, Д’Алессандро, Ди Франческо, Петанья.

Запас: Жулио, Вальдифьори, Валоти, Мончини, Эспето, Флоккари, Тим, Летица, Сала, Фелипе, Палоски, Янкович.

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Раду, Ачерби, Лейва, Пароло, Лулич, Лаццари, Альберто, Кайседо, Иммобиле.

Запас: Бериша, Корреа, Милинкович-Савич, Хони, Баштуш, Прото, Гуэррьери, Андерсон, Катальди, Силва, Марушич, Вавро.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Джорджо Скеноне | Давиде Черсини.

Желтые карточки: Томович — 16, Габаррон — 26, Миссироли — 51, Эспето — 64, Раду — 79, Фелипе — 85, Ачерби — 89, Ди Франческо — 90+6.

Забитые мячи: Чиро Иммобиле (пенальти) 17 — 0:1, Андреа Петанья (Ненад Томович) 63 — 1:1, Ясмин Куртич 90+2 — 2:1.