Москва, 15 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В Москве сегодня вечером, 15 сентября, и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по столице.

Галина Жолонковская Шквальный ветер

«С 19:00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13−18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили жителей и гостей столицы о резких колебаниях атмосферного давления на следующей неделе. Показания барометров 16, 17 и 18 сентября опустятся до 733 мм рт. столба. При этом норма для столичного региона составляет 745 мм рт. столба.

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