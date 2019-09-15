Киев, 15 сентября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В 2020 году власти Украины намерены взять в долг 380 млрд гривен (более $15 млрд). Именно такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год. Об этом сообщила в воскресенье, 15 сентября, министр финансов Украины Оксана Маркарова в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский бюджет

«По заимствованиям мы (власти Украины) планируем около 380 млрд гривен, — цитирует Макарову телеканал «112 Украина». — … Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать».

Напомним, что министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге также сообщила, что на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в 2020 г. планируется выделить более 245 млрд гривен (около $10 млрд).

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